Nu skulle det være

Merethe Lauritsen med sin egen Colon de Tulear, der lige blev trimmet til ære for fotografen. Foto: Kaj Bonne.

Merethe Lauritsen droppede marketingbranchen og åbnede hundesalon

Af Niels Rasmussen

Merethe Lauritsen rundede de 50 år og besluttede sig for, at nu skulle arbejdskarrieren skifte retning. I 30 år havde hun arbejdet inden for marketingbranchen. De seneste mange år inden for medicinalbranchen. Og i denne sammenhæng meget vigtigt de seneste fem år hos Bayern Animal Health.

-På den måde havde jeg fået en bunke viden omkring medicin til husdyr og især til hunde, siger Merethe Lauritsen.

Så hun gjorde op med sig selv, at nu ville hun åbne en hundesalon hjemme i kælderen i huse på Møllestien 23 – en sidevej til Buddingevej. Så nu ligger Salon Vega for enden af vejen.

-Jeg flyttede til England og tog en uddannelse som hundefrisør i London. Det gjaldt både teori og praksis.

-Så gik jeg i gang med at indrette min salon i kælderen. Jeg er typen, der elsker at være i gang. Jeg er ikke den, der sidder foran fjernsynet. Så kælderen fik den store overhaling, og meget heldig er hænderne skruet rigtigt på, siger Merethe Lauritsen.

-Via mit tidligere job har jeg nogle kompetencer, som jeg kar trække på, så jeg også kan klare hjemmeside og regnskaber.

Det er sin egen sag i den grad at kaste sig ud i noget nyt.

-Men jeg er fuld af fortrøstning. Jeg har gjort mit benarbejde og undersøgt markedet og talt med kolleger, som har taget meget pænt imod mig. Da jeg boede i London fandt jeg ud af, at der 65.000.000 hunde i Storbritannien, så derovre var der rigeligt at tage sig til. Og der er heldigvis også mange hunde i Danmark.

Klinikken er nærmest på niveau med en hyggelig frisørsalon for tobenede væsner. Der er et stort badekar til hundene, der maksimalt må veje 25 kg, så de er til at håndtere. Og så går turen ind til et klippebord, hvor hundene får lidt seletøj på, så de står stille.

-Og så har jeg den opfattelse, at nogen har det og andre har det ikke, når det gælder om at hundene til at føle sig trygge, siger Merethe Lauritsen, der allerede har godt gang i forretningen.