Nye grønne områder – hvordan?

-

Af Læserbrev

Et af de mere uforståelige blandt mange overraskende valgløfter stammer fra de radikale og Liberal alliance, ikke helt “guld og grønne skove”, men dog – her citeret fra en annonce fra Claus Wachmann (CW) ”Nye grønne områder”.

Da Gladsaxe ikke har mulighed for at erobre nye arealer, kan jeg ikke se andre muligheder end at

1) Nedlægge parkeringspladser, 2) sløjfe veje eller 3) nedrive huse. En fjerde mulighed, at opfylde søer, vil næppe blive anset som et fremskridt.

Måske CW kunne forklare, hvordan nye grønne områder kan fremskaffes?

Peter Alsted Pedersen

2860 Søborg