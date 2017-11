På kanten af livet

Per Larsen har haft et begivenhedsrigt liv som politimand og har med succes kæmpet mod en kræftsygdom. Foto: Privat.

FO har inviteret tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen, til at fortælle om sit arbejde gennem 40 år i politiet med mennesker på kanten. Han har samlet mange erfaringer og gode historier– og han kommunikerer dem med vid og bid!

I sit eget liv har han været på kanten, da han blev ramt af en kræftsygdom – men han er stadig særdeles aktiv, dels i Børnerådet og mange andre steder.

’Vi håber, at arrangementet med Per Larsen vil give os svar på mange spørgsmål, bl.a. om terror, eller om den igangværende bandekonflikt. Selv om Per Larsen ikke længere er i Politiet, var han centralt placeret under Rockerkrigen i 90’erne, og kan helt sikkert gøre os klogere på bandernes tankegang og adfærd’ siger FO’s skoleleder Inge Lindqvist, og fortsætter: ’Vi håber at deltagerne tager alle deres spørgsmål med, så vi kan få en levende debat med Per Larsen’

Foredraget holdes 22. november kl.- 19 i Drop Inn på Telefonfabrikken.