Pokalvinderne kåret

Turneringen for 3. klasserne afgjort inde på stadion som forkamp til AB mod Skovshoved

Af /

Det er flot at få lov til at spille på opvisningsbanen på Gladsaxe Stadion. Men traditionen siger, at 3. klassernes pokalfinaler skal afgøres på opvisningsbanen.

Så fire hold fik lov til at boltre sig på en af landets bedste baner i lørdags, da de spillede forkamp til AB Gladsaxes kamp mod Skovshoved i 2. division.

Hos drenge trak Enghavegård det længste strå, mens det hos pigerne var Enghavegård, der var bedst.

