Politiet efterforsker butiksrøveri i Lidl

Mandag 13. november kl. 08.24 udviklede et butikstyveri sig til et røveri i Lidl ved Høje Gladsaxe Torv

To personer kom ind i forretningen, og den ene forsøgte at stjæle en parfume, men blev standset af en af butikkens ansatte. Da den ansatte forsøgte at standse manden, opstod der tumult, og manden nikkede den ansatte en skalle, mens den anden mand truede ham verbalt, inden de sammen forlod butikken.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 18-20 år, 175-180 cm. høj, spinkel af bygning, havde sort, mellemlangt, krøllet hår og var iført en sort hættetrøje.

B: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 18-20 år, 180-185 cm. høj, spinkel af bygning og var iført en hvid hættetrøje.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Politiet søger vidner til butiksrøveri i Søborg

Mandag 13. november kl. 12.06 anmeldte en butiksdetektiv, at han netop havde løbet efter en butikstyv, som havde stjålet flere pakker cigaretter fra et supermarked på Søborg Hovedgade. Under eftersættelsen råbte gerningsmanden, at han havde en pistol, hvorfor butiksdetektiven stoppede, mens gerningsmanden løb mod Buddinge Rundkørsel.

Gerningsmanden beskrives som:

Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 30-35 år, ca. 180 cm. høj og var iført en sort jakke og en sort bandana under en kasket.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Mand sigtet i flere forhold i Søborg

Mandag 13. november kl. 20.25 bragte en politipatrulje en personbil til standsning på Buddingevej i Søborg, da de blev opmærksomme på føreren, som talte i håndholdt mobiltelefon, mens han kørte. Føreren, en 26-årig mand fra Lyngby, blev i forbindelse med standsningen også sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han endnu ikke har generhvervet sin førerret. Manden erkendte sig skyldig i begge sigtelser.

Kørsel i frakendelsestiden kan koste fængselsstraf

Kørsel i frakendelsestiden koster fængsel anden gang, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Er du frakendt førerretten, koster det en bøde første gang, du alligevel fører bil. Bødestørrelsen afhænger af din indkomst. F.eks. er bøden 10.000 kroner, hvis du tjener 250.000 kroner årligt. Tjener du 400.000 kroner, er bøden på 16.000 kroner. Anden gang du kører, er straffen 10 dages fængsel, som kan gøres betinget mod en indtægtsbestemt bøde og afvikling af 30 timers samfundstjeneste. Tredje gang skal man 20 dage i fængsel, og derudover kan bilen konfiskeres. Fjerde gang koster 30 dages fængsel.