Tirsdag 21. november kl. 12.30 anmeldte en 49-årig borger

Af /

at nogen havde opbrudt terrassedøren i hans hus på Møllevænget og havde gået rundt i hans stue. Politiet ankom til stedet for at foretage en gerningsstedsundersøgelse og indsamle eventuelle brugbare spor.

Politiet efterforsker villaindbrud på Sydtoftevej

Tirsdag 21. november omkring kl. 19 kørte en patrulje ud til Sydtoftevej for at foretage en undersøgelse af gerningsstedet efter en 41-årig mand havde anmeldt, at han havde haft indbrud i sit hus.