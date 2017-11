Politiet efterlyser vidner til butiksrøveri

i Bagsværd

Af /

Tirsdag 7. november kl. 17.21 modtog politiet en anmeldelse om, at der netop havde været røveri i et supermarked på Bagsværd Hovedgade.

Politiet ankom til stedet og afhørte flere vidner, der fortalte, at gerningsmanden var gået op til kassen med en avis over armen og havde truet personalet med at affyre et våben, hvis de ikke gav ham pengene fra kassen. Gerningsmanden fik udleveret et ukendt kontantbeløb og løb herefter fra stedet.

Gerningsmanden beskrives som:

Asiatisk mand, omkring 25 år, 170-180 cm. høj og spinkel af bygning med tilbagestrøget hår. Han var tynd i ansigtet, havde mørke øjne og var iført en lysegrå jakke med et gult logo (angivelig Hugo Boss) og en grå hættetrøje.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Har du været udsat for eller vidne til en ulykke, forbrydelse eller voldsom oplevelse?

Har du brug for at tale med et medmenneske om din oplevelse? Offerrådgivningen på Københavns Vestegn tilbyder gratis telefonrådgivning og støtte. Efterreaktioner er normale og kan opstå længe efter oplevelsen. Vi har tavshedspligt og kan rådgive dig om din situation – og vi kan hjælpe dig med praktiske og juridiske spørgsmål. Ring til os anonymt og døgnet rundt på tlf. 2368 6037.