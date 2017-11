Problematikken blev gjort tydelig

Tobias og August læste digte op undervejs, og politikerne virkede meget interesserede. Søborg Skole trænger til en voldsom overhaling, men det gør andre skoler også, så der er kamp om at få brugt de 250 millioner kroner fornuftigt. Foto: Privat.

Vælgermøde på Søborg Skole holdt som et rejsegilde

Elevrådet og skolebestyrelsen havde sammensat et spændende program i torsdags, da der blev afholdt vælgermøde på Søborg Skole. Det blev gjort til et rejsegilde for at vise politikerne, at forældrene ikke havde glemt, hvad politikerne havde lovet ”en ny skole”.

En talstærk forældregruppe havde indbudt politikerne til gildet, og næsten alle partier mødte op med stærke kandidater til det festlige arrangement.

Fra partierne deltog Kristine Henriksen (A), Claus Wachmann (B), Lars Abel (C), Frederik Hoedeman (F), Michelle Fejø (I), Kristian Niebuhr (O), Lone Yalcinkaya (V), Trine Henriksen (Ø) og Sadi Tekelioglu (Å). Mange forældre og deres børn var mødt op for at deltage i debatten.

Kantinen sørgede for lækre grillpølser og drikkelse i skolegården, bålet blev tændt, lyskegler blev sat op i gården og flaget blev hejst for det kommende byggeri. Valgmødet forgik i en af de gamle gymnastiksale.

Udskolingens valgfagshold i musik åbnede mødet med to musiknumre. På væggene havde eleverne printet billeder ud af skolens tilstand og havde tegnet tegninger af deres drømmeskole. Elevrådets formand, Gro fra 7.B og næstformanden Finn fra 8.A, gav en gennemgang af skolens fysiske udfordringer i forhold til et godt undervisningsmiljø set fra elevernes side.

Kamp om pengene

Christian Wittrup, som selv har et barn på skolen, styrede slagets gang som ordstyrer. Han oplyste bl.a., at de lokale politikere havde mange andre bygge- og anlægsopgaver i Gladsaxe Kommune, som de også skulle tage stilling til, og det gav stof til eftertanke.

Undervejs i vælgermødet læste Tobias og August fra 5.A, der begge går på Max Dansk holdet, et digt op hver, de havde skrevet.

Politikerne oplyste, at der er afsat 250 millioner kroner til samtlige skoler i Gladsaxe, og hvor mange af disse penge, der skal gå til Søborg Skole er afhængig af, hvad der står i en analyse, der først foreligger i december måned. Efterfølgende skal forslag i høring og et flertal i byrådet skal afgøre, hvad der skal ske.

Samtlige politikere sagde, at hvis de blev valgt, skulle de nok gøre deres for, at der kom til at ske en positiv udvikling med de fysiske rammer på skolen.

Mødet sluttede af med at Katarina og Jens fra 5.A skulle fortælle, hvad de havde fået ud af mødet. De synes det var godt, men at politikerne talte meget. Katarina sagde, at hun ikke kunne forstå hvorfor, de talte så meget.