Ros til daghjemmet Mølleklubben

Min mand går to gange om ugen i Daghjemmet Mølleklubben, og er meget glad for det.

Af Læserbrev

Han bliver hentet af Harbirk, og starter dagen kl 10 med en tår formiddagskaffe. Derefter er der spil, oplæsning af en bog eller træning med håndvægte, balloner eller andet.

Der bliver bagt, sat julelikør over, til fastelavn er der tøndeslagning, og indimellem er der bankospil med fine små gaver.

Der bliver ofte tændt op i grillen, og damerne derovre forstår at hygge om dem. Det hænder, at de bliver hentet til fællessang ovre på Plejehjemmet.

Efter frokost er der hviletid, og derefter afsluttes dagen med en tår eftermiddagskaffe, Inden de igen bliver hentet af Harbirk kl ca 16.

Alt i alt er Mølleklubben et godt og meget hyggeligt sted at være, og der er plads til

10 borgere. Det er en rigtig god aflastning for en ægtefælle eller ensomme ældre, Og jeg håber, at andre kan få glæde af tilbuddet som vi har fået det.

B. Ryder

2860 Søborg