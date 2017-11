Sæt penge i banken via en automat

Hos Danske Bank tager automaten også mod kontanter i stedet for at sende dem ud til kunden. Foto: Privat.

Danske Bank i Bagsværd tager imod kontanter

Nu kan du selv sætte penge i automaten

Som noget nyt kan kunderne i Danske Bank i Bagsværd nu selv sætte deres kontanter i banken. En ny funktion i pengeautomaten på Bagsværd Hovedgade 150 gør det både nemt og hurtigt.

Når du fremover skal sætte kontanter ind på bankkontoen, kan du nu med fordel bruge Danske Banks nye pengeautomat. Danske Bank har nemlig fået en ny funktion i pengeautomaten på Bagsværd Hovedgade 150 i Bagsværd, hvor kunderne med et betalingskort og pinkode selv kan sætte pengene i banken.

”Selvom kontanterne efterhånden bliver færre og færre, oplever vi stadig, at vores kunder har behov for at komme af med kontanter. Her skal den nye mulighed i Bagsværd gøre det nemt og hurtigt, så vores kunder får en god oplevelse”, siger Jan Opstrup, filialdirektør i Danske Bank i Bagsværd. Det er naturligvis også muligt fortsat at hæve både danske kroner og euro i automaten.

Flere kunder vil selv

Flere steder i landet åbner Danske Bank i løbet af efteråret op for muligheden for at indsætte kontanter i bankens pengeautomater. Ifølge Jan Opstrup er der nemlig en tendens til, at kunderne i højere grad gerne vil klare mere selv.

”Flere og flere af vores kunder ønsker at klare deres daglige bankforretninger selv – både via vores pengeautomater, på nettet, mobilen og iPad’en. Derfor ser vi hele tiden på, hvordan vi kan gøre vores tilbud til kunderne endnu bedre. Og her er den nye funktion i pengeautomaten et godt supplement”, siger Jan Opstrup og peger på, at kunderne til gengæld i langt højere grad efterspørger rådgivning i forbindelse med større, økonomiske beslutninger, der rækker ud over den daglige økonomi.