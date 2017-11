Sammen skaber vi den bedste skole

-

Af Svar på læserbrev

Kære Victoria og Asli. Tak for jeres indlæg. Det er prisværdigt, at I tager ansvar og deltager i debatten om udviklingen af vores skole. Vi er i fuld gang med at prøve forskellige modeller for, hvordan skoledagen bedst tilrettelægges. Jeg vil opfordre jer til at gøre jeres stemme gældende i vores elevråd, så vi kan få talt om, hvordan vi prøver nye modeller i forhold til faglig fordybelse.

Det er rigtigt, at vi på vores skole har været nødt til at lægge klasser sammen for at sikre, at skolens økonomi er robust. Det er den ved udgangen af 2017, hvor vi igen kan begynde at overveje nye investeringer. Det glæder mig, at I skriver, at I har gode lærere.

Jeg er helt enig. Jeg er selvfølgelig også optaget af, hvordan vi skaber de bedste rammer for lærernes og pædagogernes arbejde, så I har de bedste betingelser for læring. Rammen for lærernes arbejdstid aftales centralt og ikke på den enkelte skole, men vi drøfter naturligvis løbende lærere og pædagogers arbejdsvilkår og trivsel i en række udvalg på skolen.

Vi har faktisk lige vedtaget en plan for arbejdets tilrettelæggelse kommende skoleår. I er, som alle andre elever, altid velkomne til at komme til mig med gode forslag til forbedringer af vores skole. I har min garanti for, at vi vil lytte til jeres forslag og eksempelvis afprøve en ny model for faglig fordybelse. Det er i tæt samarbejde mellem skolens ansatte, forældre og ikke mindst eleverne, at vi skaber den bedste skole.

Carsten Bott

Skoleleder

Grønnemose Skole