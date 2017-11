Sikker trafik omkring Taxvej

-

Af Læserbrev

Familien Schade Petersen efterlyste i sidste uge at Gladsaxe Kommune kastede et blik på trafikforholdene omkring Taxvej og Bagsværd Hovedgade. I Gladsaxe Kommune er vi opmærksomme området. I dag ligger der et signalreguleret fodgængerfelt ved Bagsværdlund, som ganske rigtigt ikke har samme funktion mere, som da der lå en skole. Samtidig er der bløde trafikanter, der krydser Bagsværd Hovedgade ved Taxvej. Når byggeriet af Bagsværdlund er helt færdigt og en almindelig hverdag har indfundet sig, vil vi vurdere strækningen som helhed og kigge på trafikforholdene på Bagsværd Hovedgade imellem Bagsværdvej og Vadstrupvej. Målet er at finde en løsning, som imødekommer det samlede behov på strækningen.

Carsten Høeg Maegaard

Teamleder Trafik og Veje