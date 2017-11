Sikre veje ved Taxvej

-

Af Læserbrev

Vi savner tryghed i nærmiljøet, helt konkret en sikker vej for vores børn til og fra daginstitution og når vi skal ud fra vores villavej generelt.

Med ønsket om et lyskryds mellem Taxvej og Bagsværd Hovedgade har vi rettet henvendelse til kommunen sammen med andre forældre. Kommunen vil gerne vurdere behovet for eksisterende lyskryds ved den gamle Bagsværd skole, nu Bagsværdlund.

Tidligere havde dette lyskryds en berettigelse pga. skolebørn, der skulle krydse vejen for at komme i skole.

På Taxvej ligger tre daginstitutioner, et ældrecenter, en kirke og specialskole. Alle 6 institutioner har gæster dagligt, der skal over Bagsværdvej og det er travlt i morgentimerne. Trafikken er tung. Der er to situationer; en når vi skal aflevere vores børn og er bløde trafikanter på cykler. Der sjældent huller i trafikken til at slipper over i, må vi tage chancer og skynde på vores børn i håb om at komme over helskindet. Det andet scenarie er, når vi skal krydse vejen/dreje ud for at komme til vores arbejde,kræver det nogengange at vi “maser” os ud i strømmen for at skabe et hul. I den situation oplever vi mange forældre stå og vente på det hul der skabes. Nogen er på cykel, nogen i cykelvogn, andre i hånden på gåben.

En problematik er også, at det er strækningen op mod ring 4 og mange ligger tungt på gassen, fordi vejen ikke brydes op af kryds eller andet. Lad os passe på vores børn og hinanden med et lyskryds ved Taxvej.

Fam. Schade Petersen

Bagsværd