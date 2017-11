Små fliser hjælper ikke blinde

-

Til Carsten Høeg Maegaards svar på mit læserbrev om fortovet på Aldershvilevej.

Ærgerligt, at Gladsaxe Kommune ikke har kunnet overholde den normale planlægningstilgang på offentlige veje med cykelsti og fortov, når det gælder Aldershvilevej. Jeg kan forstå, at det er fordi vejen ikke er bred nok; men alligevel har man anlagt cykelstier?

Du skriver, at Dansk Handicap Forbunds lokalafdeling i Gladsaxe har været inddraget og at dette førte blandt andet til, at fortovet er blevet anlagt med to 50 cm brede fliser med en række af chaussesten i midten. Denne række fungerer som ledelinje efter samme princip, som hvis fliserne var de ”normale” fortovsfliser, skriver du yderligere. Her bliver jeg desværre nødt til at skuffe dig og Dansk Handicap Forbunds lokalafdeling i Gladsaxe. De små fortovsfliser har ikke den samme funktion som fortovsfliser i den normal størrelse. Fortovsfliser i den normale størrelse kan jeg følge med stokken; men ikke de små fliser. Jeg må derfor bruge den ”svage” kant til cykelstien for at have noget at styre efter.

Hvis det ikke skal ende med en blindestok i et cykelhjul, må kreative mennesker udtænke en brugbar løsning.

Jeg vil i øvrigt opfordre til, at I ikke på denne måde fortsætter med at gøre Kommunens fortove utilgængelige for blinde og svagsynede; men i stedet arbejder for at finde en færdselssikker løsning som alle kan leve med.

Peter Hansen

Aldershvilevej