Af Læserbrev

Det røde side af byrådet er fortsat forelsket i ideen om at fortætte villakvartererne i Gladsaxe Kommune. Det må man konkludere efter vælgermødet arrangeret af Gladsaxes grundejerforeninger på Buddinge Skole den 8. november.

Man kan derfor kun give villaejerne i kommunen ét råd forud for det snarlige kommunalvalg: stem borgerligt, hvis du vil være med til at begrave ideen om, at villaområderne skal plastres til med dobbelthuse, højere huse, flere biler, oversvømmede kloaker, tilsvarende mindre haver og færre træer.

S, SF og Enhedslisten ønsker at skaffe plads til et stigende antal hovedstadsborgere, og den opgave mener man, at Gladsaxes villakvarterer skal bære. Det på trods af den modstand mod fortætning, som manifesterede sig ved høringen af den seneste kommuneplan i foråret 2017. Hvordan det røde trekløver på denne måde mener, at de varetager kommunens borgeres interesser er temmelig uklart.

Temmelig sikkert er det imidlertid, at der vil være store økonomiske interesser i at omdanne villagrunde til tofamilieshuse. Og det uden garanti for, at huskøb i kommunen på denne måde kommer inden for rækkevidde for sygeplejersken og politibetjenten. Så sig nej overbebyggelse og ja til at bevare de åbne villakvarterer, når du sætter dit kryds til byrådsvalget: Stem villa-fortætningen ned.

Astrid Søborg

Byrådskandidat for Venstre

2880 Bagsværd