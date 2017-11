Storken kommer med det gode håndværk

Lene Winther Ringgaard har startet virksomheden Korongo på Bakkedraget 9 i Søborg. Du har mulighed for at nærstudere de tanzanianske varer, når Korongo holder julemarked den Foto: Kaj Bonne.

Nystartet virksomhed i Søborg går helt nye veje og sælger tanzaniansk håndværk, der passer til den nordiske stil

Af Jan Løfberg

Når vi danskere taler om Afrika – og i den forbindelse også Tanzania – så danner vi nogle billeder i hovedet. Hvis snakken går på håndværk, tænker de fleste af os formentlig på mørke træfigurer og farvestrålende tekstiler.

– Men jeg ønsker at åbne danskernes øjne for, at tanzanianske håndværkere også laver designs, som passer perfekt til den nordiske’s, mere afdæmpede og stilrene, stil, siger Lene Winther Ringgaard, der har startet den nye virksomhed Korongo med virksomhedsadresse på Bakkedraget 9 i Søborg.

I forbindelse med sin mands udstationering i Tanzania fulgte Lene og parrets tre børn med til hovedstaden Dar es Salaam. Her startede hendes begejstring for det tanzanianske håndværk. Lene Winther Ringgaard fortæller, at håndværket har en høj kvalitet og bærer tydelig præg af at være gået i arv gennem generationer. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at holde dette kvalitetsfulde håndværk i live.

Da hun vendte tilbage til Søborg, forfulgte hun sin iværksætterdrøm og stiftede Korongo. Navnet er valgt med omhu, fordi korongo betyder stork på swahili. Storken flyver mellem Tanzania og Danmark, ligesom den bringer lykke og noget af stor værdi.

– Jeg arbejder for at bringe værdi mellem Tanzania og Danmark. Danskerne får værdifuldt håndværk, mens de tanzanianske håndværkere får en vigtig indtjening, siger Lene Winther Ringgaard, der flere gange om året rejser til Tanzania for at besøge håndværkerne og finde nye varer.

Lørdag den 9. december holder Korongo et julemarked på Bakkedraget 9 fra kl. 10-17. Her får gæsterne rig mulighed for ved selvsyn at se de mange flotte varer: smykker, afslapningstøj, puder, håndflettede kurve og tæpper m.m.

– Ikke et dårligt ord om NGO- og u-landsprojekter, men Korongo er noget helt andet, påpeger Lene Winther Ringgaard.

Hendes projekt går nemlig på at holde det traditionelle håndværk i live samtidig med, at hun sørger for, at håndværkerne har ordentlige arbejdsforhold samt en bedre løn for deres tidskrævende håndværk, som sælges til et købestærkt publikum. Korongos håndværkere arbejder enten i eller tæt på hjemmet, så de samtidig kan passe deres mange andre pligter. En stor del af deres indkomst bruger de på deres børns uddannelse.

Jeg ser Korongos håndlavede varer, som et modstykke til masseproducerede fabriksvarer, og jeg ønsker at bidrage til, at fremtidens arbejdspladser i Afrika stadig skal kunne findes udenfor fabrikker, siger iværksætteren fra Søborg.