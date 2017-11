Sundhedshus i den gamle politistation

Danske Handicaporganisationer i Gladsaxe sætter handicappolitikken på dagsordenen

Et kommende sundhedshus placeres sandsynligvis i den gamle politistation på Fremtidsvej.

Det var noget af det tilhørerne fik at vide, da de deltog i danske handicaporganisationers møde.

For første gang står DH i Gladsaxe, der samler alle de forskellige handicapforeninger i en paraply, for et valgarrangement forud for byrådsvalget.

Torsdag den 2. november var 9 opstillede partier, flere med deres spidskandidater, mødt op for at fortælle om deres holdning til handicappolitikken i Gladsaxe og svare på spørgsmål fra de mange fremmødte.

DHs formand, Guri Spiegelhauer, fortalte om baggrunden for mødet, virkeligheden for de mange mennesker med handicaps og deres pårørende, f.eks. hvor ringe tilgængeligheden er mange steder, bl.a. hos praktiserende læger og endnu værre hos speciallæger o.lign.

Et af de store emner var det kommende sundhedshus i Gladsaxe, hvor borgmester Trine Græse (A) fortalte, at det sandsynlige nu er, at det bliver placeret i den gamle politistation, fordi det er centralt og tilgængeligt.

Lars Abel (C) og Lis Smidsholm (B) støttede også sundhedshuset, og det gjorde andre talere også.

Bedre tilgængelighed var også emnet for Torben Madsen (Ø), Susanne Palsig (F) og andre, og kortere sagsbehandlingstider var væsentligt for Sadi Tekelioglu (Å). Kristian Niebuhr (O) mente, at der var for mange sager, der blev behandlet for dårligt i kommunen, og Linda Maceska (I) slog til lyds for mere ny teknologi og frivillige.

Henrik Bach Mortensen (V) fremhævede, at Gladsaxe var en god kommune med en god handicappolitik, men meget kunne gøres bedre og billigere. For både Henrik Bach og Trine Græse er FNs Handicapkonvention vigtig som grundlag.

Andre vigtige emner, som blev berørt i debatten, var inklusion i folkeskolen, børn med psykiske handicaps, om brugen af frivillige, respekt for de ansattes arbejde og problemer med at få Kildegården til at fungere godt nok.