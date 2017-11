Tiden skal bruges bedre

Kulegravninger skal frigøre mere tid til velfærd i Gladsaxe

Innovationsminister Sophie Løhde har udpeget Gladsaxe Kommune til en af 12 afbureaukratiseringskommuner, hvor der skal foretages kulegravninger af dagtilbuds- og ældreområdet. I tæt samarbejde med kommunerne skal det undersøges, hvordan der kan frigøres mere tid til medarbejdernes kerneopgaver i kommunernes ældrepleje og dagtilbud.

Det sker med ambitionen om at identificere krav og regler, der tager medarbejdernes tid fra arbejdet med de ældre på plejehjemmene og børnene i dagtilbuddene. Og det sker med målet om skabe mere tid til kerneopgaven og give medarbejderne mere plads og rum til at bruge deres faglighed dér, hvor den gør den største forskel; nemlig i mødet med den enkelte borger.

Unødvendige registreringer

”Der går for meget tid med unødvendige regler og registreringer i den offentlige sektor. Det budskab hører vi igen og igen fra medarbejdere og de faglige organisationer, så nu tager vi fat om nældens rod og får tegnet billedet af problemerne tydeligere op, så vi for alvor kan begynde gøre noget ved en del af det voksende bureaukrati”, siger innovationsminister Sophie Løhde og fortsætter:

”Vi skylder vores medarbejdere, at der bliver skabt et større rum for det faglige arbejde. Og vi skylder ikke mindst borgerne, at vi nedbringer bureaukratiet, og at der dermed bliver mere tid til arbejdet med lige netop deres behov.”

I alt deltager 12 kommuner og mere end 100 plejehjem, børnehaver, vuggestuer og dagplejere i undersøgelsen sammen med flere hundrede medarbejdere og lokale ledere i hele Danmark.

Undersøgelserne forventes at blive offentliggjort i starten af det nye år, og konklusionerne vil indgå i regeringens kommende Sammenhængsreform, der bliver præsenteret først i 2018.