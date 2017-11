To indbrydstyve anholdt i Bagsværd

-

Af Jan Løfberg

Onsdag den 1. november kl. 19.35 modtog vagtcentralen en anmeldelse fra en 40-årig kvinde på Krogshøjvej i Bagsværd, som fortalte, at hun lige havde hørt en rude blive knust og set lys fra en lommelygte i et hus længere nede ad vejen. Politiet ankom til stedet kort tid efter, hvor indbruddet stadigvæk var i gang, og fik anholdt de to gerningsmænd. Gerningsmændene, to mænd fra Albanien, blev torsdag den 3. november idømt 40 dages fængsel og indrejseforbud i seks år.