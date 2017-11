Udsigt til køer

Slangerne på den nye tank er så lange, at det ikke betyder noget om benzintanken sidder på den modsatte side af standeren. Foto: Kaj Bonne.

Uno-X på Gladsaxevej fejrer totalombygning med ekstra lave priser på brændstof

Af Michelle Madsen

Lavpriskæden Uno-X, der hører hjemme på Buddingevej , har de seneste måneder brugt mange kræfter og penge på at ombygge stationen på hjørnet af Gladsaxevej og Maglegårds Alle.

Nu står den totalombyggede station og funkler i efterårsmørket med nyt LED-lys, nyt skærmtag og ny prismast.

Uno-X fejrer den nye brugervenlige station med ekstraordinært lave priser på brændstof onsdag 29. november fra kl. 15.30 – 18.00.

Målet med det nye design og indretningen af stationen har været at skabe en mærkbart bedre kundeoplevelse. Alle detaljer – lige fra ind- og udkørsel til skærmtag, belysning og betaling – er blevet set med kundens øjne. Alt er optimeret for at skabe en effektiv og tryg tankeoplevelse, forklarer Jimmy Wichmann, der er distriktspartner hos Uno-X og ansvarlig for stationen.

Ekstra billig benzin

Der venter med andre ord kunderne en helt ny oplevelse, når de i løbet af uge 48 drejer ind på stationen for at tanke billig benzin. Og netop billig benzin – ekstra billig endda – er der gode muligheder for at fylde i tanken, når Jimmy Wichmann og resten af holdet fra Uno-X fejrer forvandlingen af den gamle station onsdag den 29. november fra kl. 15.30 – 18.00.

– Jeg glæder mig til at vise stationen frem og høre kundernes reaktioner på stationens design og lys. Vi har fået landets vel nok hurtigste betalingsautomater, en prismast som klart og tydeligt viser priser selv i høj solskin, og varmt og indbydende lys, der skaber tryghed i de mørke timer, slutter Jimmy Wichmann.

I alt regner Uno-X med at bruge op mod 350 mio. kr. på at opgradere netværket af stationer de kommende år.