Unødvendigt PC-kørekort

Af Læserbrev

Gladsaxe Kommune har i årene 2016 og 2017 indgået 25–30 aftaler med offentlige og private virksomheder som led i det 3-årige forsøg med IGU (Integrationsgrunduddannelsen), men hvor borgeren blev afvist ved den indledende samtale eller stoppet i praktikken, fordi virksomhederne krav til uddannelsesbaggrund og danskkundskaber var for høje i forhold til de borgere, som var i målgruppen til et IGU-forløb.

Der har været praktikker inden for IGU-forløbet, hvor praktikken blev stoppet af forskellige årsager f.eks. manglende mødestabilitet, faglige- eller sproglige kompetencer.

Jobcentret har anset det for nødvendigt at opkvalificere borgeren med utraditionelle opkvalificeringsforløb f.eks. med kørekort eller PC-kørekort.

Hvis en virksomhed forventer, at borgeren har kørekort eller PC-kørekort for at praktikken vil kunne gennemføres, er det vel ikke aktuelt overhovedet at overveje at give borgeren et gratis kørekort eller edb-kursus, når praktikken alligevel må ophøre på grund af manglende mødestabilitet, faglige- eller sproglige kompetencer.



Klaus Kjær

Medlem af Byrådet (DF)