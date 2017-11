Uregelmæssig busdrift med i evaluering

-

Af Svar på læserbrev

Kære Kirsten Jensen. Jeg tror, at vi alle har prøvet at vente forgæves på bussen og det er selvfølgelig utrolig irriterende. Når linje 6A og andre busser bliver forsinket, skyldes det desværre ofte forhold, vi som kommune ikke kan kontrollere. Det kan være trafikuheld, demonstrationer, trængsel i København eller andre uforudsete hændelser. Vi evaluerer løbende den samlede busdrift med MOVIA. Og her vil vi tage dine oplevelser med. Hvis du har et specifikt ønske til, hvor du gerne vil have et buslæskur, er du meget velkommen til at skrive det til veje@gladsaxe.dk. Så vil vi også bringe dette ønske videre til Movia.

Trine Græse

Borgmester