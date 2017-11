Urimelig nedskæring hos ældre

-

Af Læserbrev

Nu skal der igen spares på de ældre – det giver ingen mening – hvis de ældre skal blive i eget hjem, længst muligt.

5 skønne ældre damer på henholdsvis 97,93,91,85 og 74, bliver hentet hver onsdag af Jakob fra Harbirk. De bliver kl. 11.15 kørt til Bagsværd centeret, så de kan købe madvarer, gå i bank og apotek. Alle kvinderne klare sig selv i eget hjem, men har brug for transport, når det drejer sig om de lidt større indkøb. De 5 kvinder har netop lært hinanden at kende i forbindelse med dette tilbud. De glæder sig hver onsdag til , at mødes i den lille bus.

De har til kl. 12.45, det er meget kort tid, men de sætter så stor pris på hinandens selskab, så de skynder sig at handle, så de kan nå at drikke en kop kaffe sammen på cafeen.

De er blevet kendte ansigter i centeret. De er muntre og sjove. Ældre mennesker holder sig bedst og klare sig bedst på ” den lange bane” hvis de bliver socialt stimuleret, føler sig afholdte og betydningsfulde. Det er en skandale at de 5 ældre har fået brev fra kommunen om at turen er sparet væk fra 1. januar 2018.

De har tilbudt selv at betale, bare Jakob fra Harbirk vil fortsætte med at hente dem hver onsdag som de plejer, men ingen vil forhandle eller lytte til dem. Det liver meget dyre for kommunen på længere sigt, at behandle de ældre på den måde.

Jeg er godt klar over, at der kan bestilles mad til levering på nettet, men det her handler om at de ældre damer fortsætter med lysten til livet, bliver hjerne stimuleret, har kontakt med jævnaldrende, forbliver glade og kan klare sig selv og føler de har en værdi i samfundet.

Anette Haudal

4500 Nykøbing S.

Datter til en af damerne