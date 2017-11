Vegetarwrap med falafel vandt årets Klimamadkamp

Der blev kokkereret til den store guldmedalje - eller i hvert fald til at forsøge at vinde en tur til Mungo Park. Foto: Privat.

Mørkhøj Skole slog Enghavegård Skole i finalen

Af /

Tv-kokken Gorm Wisweh og borgmester Trine Græse var dommere, da vinderen af Klimamadkampen skulle findes mellem finalisterne fra Enghavegård Skole og Mørkhøj Skole efter flere uger, hvor børnene har arbejdet med smag, tilberedning og anretning, og hvordan forskellige madvarer påvirker klimaet.

Kantinen på Enghavegård Skole var fyld til bristepunktet med elever fra skolerne Enghavegård og Mørkhøj, der heppede på deres klassekammerater med så høje kampråb, at de kunne høres helt ud i køkkenet, hvor de kæmpede om at lave den bedste klimavenlige ret.

Alle klasser havde i ugerne op til finalen udviklet og serveret hver deres klimavenlige ret i kantinen, som de øvrige elever så kunne stemme på. Det gav et finalefelt bestående af 6. a fra Enghavegård Skole og 7. a fra Mørkhøj Skole.

CO2-venlige finaleretter

I kantinen kunne de på fire store fladskærme følge med i aktiviteterne ude i køkkenet, hvor Gorm interviewede eleverne om deres retter. 6. a fra Enghavegård Skole var ved at finde den helt rigtige mængde karry til deres ret kylling i karry, hvor de brugte perlebyg i stedet for ris, da perlebyg kan fås i Danmark og ikke skal flyves ind. Hos 7. b fra Mørkhøj Skole stegte de falafler, som skulle i hjemmelavede wraps. Holdet havde valgt slet ikke at bruge kød, da produktionen af svine- og oksekød udleder store mængder af CO2.

God holdånd afgjorde finalen

5, 4, 3…2…1 efter underholdning i kantinen er tiden kommet, hvor de to hold skulle præsentere deres retter for de to dommere. Gorm Wisweh og Trine Græse uddelte point i fem kategorier – mest klimavenlige ret, pænest anrettede ret, retten med bedste konsistens bestående af både blødt og sprødt, smagssammensætningen af surt, sødt, salt, bittert og den uforklarlige smag umami. I sidste ende var det Mørkhøj Skole, der løb med sejren for god holdånd. Diplom og et gavekort for hele klassen til Mungo Park blev overrakt af borgmester Trine Græse. Klimamadkampen er udviklet af grønt IDÉcenter i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe i håb om at give børnene en større viden om klimavenlig mad, som de forhåbentligt tager med sig videre i livet.