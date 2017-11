Visiteret træning/seniorgymnastik

-

Formanden for Seniorudvalget, Kristine Henriksen (KH) kommenterer 7.11. mit læserbrev fra 1.11. om min 94-årige mor, der ikke kan fortsætte på det træningshold, hun for 1 år siden blev visiteret til.

KH skriver, at ”hvis man efter sygdom eller fald har brug for at genvinde sine færdigheder, kan man blive visiteret til specialiseret træning”. Det kan jeg sagtens forstå, det har bare ikke noget med min mors situation at gøre.

Min mor blev ikke visiteret for at genvinde færdigheder efter sygdom eller fald. Min mor blev visiteret til 120 minutters ugentlig træning for at fastholde færdigheder. KH skriver videre, at jeg kan tage med min mor til senioridræt. Det har jeg selvfølgelig allerede gjort. For min mor har jo behov for træning.

Min mor og jeg har haft ”prøvetime” på 2 forskellige hold, så vi i fællesskab kunne vurdere, hvilket hold der er bedst egnet – og min mor er både tilmeldt og startet. Men det ændrer ikke på det faktum, at Gladsaxe Kommune vurderer, at man kan gå fra 120 minutters visiteret træning på et hold med 2 trænere og 6-12 deltagere til 40 minutters træning med 20-40 deltagere og 1 træner. KH nævner også vigtigheden af socialt samvær, og det er min mor og jeg meget bevidste om.

Min mor er tilmeldt Fredagsklubben, og i den ejendom, hvor hun bor, er der etableret nabo-sammenkomst 2 gange om måneden med eftermiddagskaffe/kage (og nogle gange en oplægsholder) samt fællesspisning af og til. Stor ros til initiativtagerne og de øvrige deltagere.

Gitte Christiansen

3520 Farum