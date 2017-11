VUVA vil fange de unge

En række nye tiltag skal bringe virksomhedsnetværket tilbage i kampen om at skabe fritidsjobs, lære- og praktikpladser for Gladsaxe

Af Jan Løfberg

Som tidligere omtalt i Gladsaxe Bladet kom kommunalpolitikerne på glatis, da de i en af de sidste paneldebatter blev spurgt om, hvad der skete med VUVA – Virksomhedsnetværket for Unges Vej ind i Arbejdslivet.

Efter syv politiske meldinger blæste svaret fortsat i vinden. Der er ingen tvivl om, at VUVA har ligget underdrejet, fordi den oprindelige tovholder fik nyt job samtidig med, at formanden for bestyrelsen stoppede, men nedlagt er det ikke.

– To medarbejdere fra jobcentrets ungeenhed er tilknyttet fritidsjobsindsatsen, som samarbejder med VUVA, siger Katrine Birk, beskæftigelseschef i Gladsaxe Kommune.

I 2016 blev der afsat midler og sat et mål om, at ungeenheden skulle skabe 75 fritidsjob til sårbare unge i Gladsaxe i år. Godt to måneder før udgangen af december er man med 70 fritidsjobs så nær ved målet, at man er ret sikker på at nå det, inden 2018 går i gang. Fra fritidsjobbet er det så meningen, at den unge kan fortsætte videre med enten en uddannelse eller varig beskæftigelse.

En strategi med en række tiltag skal bringe VUVA tilbage på banen: – Vi har et særligt fokus på, hvor vi finder de unge. I samarbejde med virksomhederne sker det på f.eks. skoler og i boligområderne, siger Katrine Birk.

Sociale medier

Ungeenheden vil også tage andre metoder end blot den fysiske tilgang for at indfange de unge. Her tænkes særligt Instagram, Snapchat og på facebook (”Fritidsjob i Gladsaxe”). Fra starten af næste år vil de unge blive henvist til jobopslag på facebooksiden.

Med hensyn til VUVA og selve virksomhedsnetværket vil der blive afholdt to stormøder. Et månedligt nyhedsbrev vil tilgå virksomhederne. Katrine Birk håber, at succesen på fritidsområdet kan motivere virksomhederne til at indgå i VUVA, så netværket kan komme til at køre på skinner igen. På den lange bane skulle netværket gerne udvides, så man hele tiden er i stand til at tilbyde de sårbare unge en mulighed for at finde deres vej ind i arbejdslivet.