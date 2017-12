Erhvervsbyens nye brobygger

Karen Brosbøll Wulff ser det som sin opgave at få firmaer og kommune til at arbejde tæt sammen. Foto: Kaj Bonne.

Karen Brosbøl Wulf er startet som leder af Gladsaxe Erhvervsby, og hun vil stå i spidsen for at gøre Erhvervsbyen til et af Danmarks mest attraktive erhvervskvarterer

Af Jan Løfberg

Gladsaxe Erhvervsby er en af Danmarks ældste erhvervsbyer. Når man går rundt på Gladsaxevej, Gladsaxe Møllevej, Vandtårnsvej, Sydmarken, Ringvejen og området omkring Tobaksbyen, så ser man små, mellemstore og meget store virksomheder og internationale giganter mellem hinanden. Fra skrot til slot så at sige.

For et års tid siden gik en række virksomheder og Gladsaxe Kommune sammen om at stifte foreningen Gladsaxe Erhvervsby. Gladsaxe Kommune, har som led i erhvervspolitikken om at skabe velfærd for virksomhederne, støttet opstarten af Erhvervsbyen. I løbet af 2017 har der været afholdt en lang række dialogmøder, og som det seneste er Karen Brosbøl Wulf ansat som leder af Erhvervsbyen.

Karen Brosbøl Wulf har mange års erfaring fra bl.a. Rambøll Management, Erhvervsministeriet og VisitDenmark, hvor hun blandt meget andet har beskæftiget sig med erhvervsudvikling, turisme og oplevelsesøkonomi. Karen Brosbøl Wulf ser frem til den spændende opgave med at udvikle og profilere området i et tæt samarbejde med foreningens nuværende 36 medlemsvirksomheder, som bl.a. er MT Højgaard, Novo Nordisk, Jespers Torvekøkken, PensionDanmark, Krüger og Brdr. Friis Møbler.

– Der er en stor velvilje hos virksomhederne for at bidrage til at gøre Gladsaxe Erhvervsby til et sjovere og mere attraktivt sted at arbejde og investere i. Vi skal have brandet området over for både nuværende og fremtidige medarbejdere, virksomheder og investorer, så man ikke er i tvivl om, at det skaber værdi at have sin virksomhed i Gladsaxe Erhvervsby. Området rummer et stort vækstpotentiale – ikke mindst pga. den centrale beliggenhed og den erhvervsvenlige kommune – og det skal vi hjælpe hinanden med at synliggøre, siger Karen Brosbøl Wulf.

På tværs af virksomhederne

Noget af det, som skal være med til at løfte Erhvervsbyen er et tættere samarbejde virksomhederne imellem: – Jeg vil arbejde på, at vi lærer hinanden at kende på tværs. Det kan både ske i et direkte samarbejde om alt lige fra at skabe bedre trafik- og parkeringsforhold, at benytte hinandens faciliteter; at udvikle og forskønne området og til sociale arrangementer gerne på tværs af personaleforeningerne. Arrangementerne kan strække sig fra alt fra fællesløb og foredrag til fredagsbarer på skift hos virksomhederne.

Den 11. januar kl. 16.30 står uddannelsesinstitutionen TEC i samarbejde med fitness.dk for afholdelsen af et løb – Erhvervsbystafetten – for alle Erhvervsbyens medarbejdere: – Man kan selv vælge, om man vil løbe eller gå. Det vigtigste er at være fælles om noget, siger Karen Brosbøl Wulf, der også selv løber med.

Brobygning skal løfte Erhvervsbyen

– Min styrke er, at jeg er god til at skabe resultater på tværs af den private og offentlige bundlinje og skabe de nye løsninger sammen, siger Karen Brosbøl Wulf.

I den kommende tid tager Karen Brosbøl Wulf rundt til virksomhederne for at lytte til deres idéer og ønsker og til på hvilke områder, virksomhederne kan få gavn af hinanden. Hun opfordrer alle virksomheder i Erhvervsbyen til at kontakte hende, så kigger hun meget gerne forbi og fortæller mere. Karen understreger, at jo flere virksomheder, der bakker op om initiativet, jo større forandringer kan vi skabe.

Det kan godt være, at man stadig kan finde gamle og nærmest faldefærdige bygninger i Gladsaxe Erhvervsby. Men Karen Brosbøl Wulf har blikket rettet mod fremtiden. Og vil sammen med virksomhederne lægge sig selen for, at gøre Gladsaxe Erhvervsby til et attraktivt kvarter, hvor virksomhederne vil kappes om at få plads.