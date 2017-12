9 ud af 15 kom i arbejde

Gladsaxe hjælper folk i arbejde med virksomhedsskoler

Jobcenter Gladsaxe, rengøringsfirmaet Forenede Service og Teknisk Skole samarbejder om en ’virksomhedsskole’, der gør det nemmere at matche ledige og virksomheder. Og det med stor succes. Efter første virksomhedsskole er 60 procent af deltagerne kommet i arbejde.

Det var 9 ud af 15 deltagere, der kom i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Af de resterende 6 deltager er 4 fortsat jobsøgende, 1 er kommet i løntilskud og 1 er blevet selvforsørgende på anden vis.

Gladsaxe Jobcenter har i samarbejde med rengøringsfirmaet Forenede service og Teknisk Skole gennemført en virksomhedsskole. En virksomhedsskole er et samarbejde om at opkvalificere og uddanne ledige med henblik på at sikre kvalificerede medarbejdere til virksomhederne og få de ledige i arbejde. Og det lykkedes i stor stil. Efter indsatsen var hele 60 procent af deltagerne kom efterfølgende i arbejde.

Blanding af skole og praktik

Virksomhedsskolen starter med samtaler med de ledige, for at finde ud af om den ledige passer til arbejdet. Herefter kommer de ledige to uger ud i virksomheden. Alt sammen for at sikre, at det kun er dem, der både kan og vil, der fortsætter på skolen. Efter endt kursus kommer den ledige i praktik i virksomheden i to til fire uger. Her får virksomheden mulighed for at møde den ledige endnu engang inden en eventuel ansættelse eller løntilskud.

– På den ene side har vi nogle mennesker, som rigtig gerne vil arbejde, og på den anden side nogle virksomheder, der mangler medarbejdere. Med virksomhedsskolerne bringer vi effektivt parterne sammen i en kombination af praktisk og uddannelsesmæssig opkvalificering og konkrete arbejdsopgaver. Samarbejdet har vist sig at være en rigtig stor succes, siger borgmester Trine Græse.

Ny virksomhedsskole på trappen

På grund af de gode resultater arbejder Gladsaxe på at lave nye virksomhedsskoler. Der arbejdes lige nu på at få etableret flere skoler i tæt samarbejde med virksomheder. Lige nu arbejdes på at lave virksomhedsskoler inden for bilservice og køkken/kantine.

Virksomhedsskolen er et led i Gladsaxes Kommunes arbejde med at skabe rammerne om det gode hverdagsliv for borgerne, hvor flere bliver en del af arbejdsmarkedet og bidrager med ressourcer til fællesskabet. Virksomhedsskolerne er også et led i Gladsaxes arbejde med at skabe velfærd for virksomheder i Gladsaxe. Med virksomhedsskolerne kan Gladsaxe Kommune hjælpe virksomhederne med at finde den arbejdskraft de mangler og derigennem understøtte vækst i kommunen.