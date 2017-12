2017s svar på Poul Reichhardt

Joachim Knop var et yderst populært indslag ved julefrokosten, hvor der også stod fællessang med julesange på repertoiret. Foto: Kaj Bonne.

Operasangeren Joachim Knop begejstrede ved senioridrættens juleafslutning

Af Niels Rasmussen

Operamusik kan godt være en udfordring for mange. Men man kan godt snige kærligheden til musikken ind via de lidt lettere ting.

Så da operasangeren Joachim Knop indledte sin underholdning ved senioridrættens julefrokost i torsdags på Kildegården, lagde han for med Papagenos sang fra Mozarts Tryllefløjten – en sang som ikke mindst Poul Reichhardt har gjort kendt.

Og den gik rent ind. Og blev fulgt op af både fællessang og solosang af Joachim Knop, der var god til at skabe kontakt til publikum.

Akustikken på Kildegården er ikke noget at prale af for at sige det mildt konstaterede Joachim Knopp, der fortalte, at han ville ønske, han havde tilhørt Poul Reichhardts generation med al den skønne musik.