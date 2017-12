88-årig udsat for tricktyveri på Bondehavevej

-

Onsdag 29. november kl. 16.38 blev en 88-årig kvinde udsat for tricktyveri i sit hjem på Bondehavevej i Bagsværd. Hændelsen skete, da en mand ringede på hendes dør med påskud om, at han skulle aflevere en telefon hos kvindens overbo, men at vedkommende ikke var hjemme, og at han derfor ville aflevere den til hende. Da manden var gået, opdagede hun, at hun havde fået stjålet sin pung.

Manden beskrives som:

Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 170-175 cm. høj med mørkt hår og mørke øjne og var iført mørkt tøj og en mørk kasket.