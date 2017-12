Afgifter skræmmer ikke

Den kommunale p-vagt og en politibetjent havde rigeligt at se til, da de gik i gang i Høje Gladsaxe 15. december. Men dagen efter var den gal igen. Og dagen efter og dagen efter. Foto: Kaj Bonne.

En del bilister i Høje Gladsaxe fortsætter med ulovlige parkeringer, selv om de pålægges afgifter

Af Niels Rasmussen

-Vi lytter til kritikken, men det er svært, når vi kun har en kommunal p-vagt og når mange bilister ikke tager det så tungt, at de får en parkeringsafgift. De fortsætter med de ulovlige parkeringer.

Det siger Ole Skrald Rasmussen (A), formand for trafik- og teknikudvalget som kommentar til den kritik, der er af mange ulovlige parkeringer i Høje Gladsaxe.

Da Gladsaxe Bladet bad ham om en kommentar var han i arbejdsmæssigt øjemed i Høje Gladsaxe, og der fik han øje på 10 ulovlige parkeringer.

De ulovlige parkeringer skaber farlige situationer, når andre bilister fratages udsyn, når de skal svinge ud, og skulle der opstå en brand ved lavhusene kan det blive mere end svært for redningskøretøjer at komme frem.

-I den senere tid har flere her i Gladsaxe Bladet kritiseret forholdene, og vi har fået direkte henvendelser til trafik- og teknikudvalget, hvor der er peget på problemer med, at der parkeres ulovligt ved Høje Gladsaxe og de indre stamveje i bebyggelsen. Selvom jeg har forsikret, at problematikken tages alvorligt, og at vi vil følge op med periodevise kontroller, er nogen af den opfattelse, at vi ikke lytter til henvendelserne. Men det er ikke rigtigt., siger Ole Skrald Rasmussen, der har fuld opbakning i det udvalg, der sidder frem til vagtskiftet til nytår.

-I trafik- og teknikudvalget har vi understreget over for forvaltningen, at det er vigtigt, at Høje Gladsaxe kontrolleres, og at parkeringsvagten skal sørge for at kontrollere helt ned i bunden af stamvejen.

-Ulovlig parkering en opgave for politiet, men de sidste to år har vi kørt et forsøg med kommunal parkeringsvagt. Vi har kun en p-vagt til hele kommunen. Det siger sig selv, at en enkelt vagt ikke kan kontrollere alle steder dagligt. Vi skal snart evaluere, om ordningen har haft den ønskede effekt, og vi skal tage stilling til, om den skal fortsætte.

Der har med mellemrum været sendt parkeringsvagter ud til Høje Gladsaxe, og alle, der holdt ulovligt, fik pålagt parkeringsafgifter. Det forhindrer imidlertid ikke de selv samme bilister eller andre i fortsat at parkere ulovligt.

Jeg har fået oplyst, at der senest den 15. december har været parkeringskontrol på de omtalte veje. I den forbindelse blev der pålagt 18 parkeringsafgifter ved Høje Gladsaxe og på den indre Stamvej samt 1 parkeringsafgift ved Værebro. Vi vil følge op med nye kontroller på forskellige tidspunkter af dagen.

siger Ole Skrald.