Amatørmusikere med passion for jazz

Copenhagen Big Band giver koncert på Grønnemoseskolen

Af /

Gladsaxes lokale bigband ”Copenhagen Bigband” arbejder i øjeblikket på at blive klar til den årlige julekoncert.

Bigbandet består af 22 erfarne amatørmusikere, der hver tirsdag træner på Grønnemoseskolen, det er udfordrende, motiverende og sjovt at arbejde med bigbandmusik på højt plan, og bigbandets repertoire rækker fra det meget traditionelle swing fx Count Basie, Latinamerikanske jazz rytmer og til nyere jazz.

Copenhagen Bigband bliver ledet af dirigent Simon Thorsen.

I år har Copenhagen Bigband valgt at invitere en af de hotte jazznavne, Mads Mathias, som gæstesolist til at synge en række numre fra hans egen CD ”Free Falling”, også numre fra det mere klassiske jazz repertoire vil blive spillet til denne koncert.

Det er et godt projekt for alle musikkere i bigbandet, så der bliver arbejdet hårdt på at træne og indøve de sidste finesser, så bigbandet bliver klar til koncerten der afholdes på Grønnemose Skoles festsal (Indgang fra Kirketorvet, ved Haralds kirken), søndag den 17. december kl 15 – 17, og hvor Gladsaxes borgere er velkommen til at komme og nye et par timers god jazz.