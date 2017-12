Bagsværd vandværk bør lukkes

Kandidat til bestyrelsen i Novafos er utilfreds med nuværende grænseværdier

Af Niels Rasmussen

Formanden for grundejersammenslutningerne i Gladsaxe – Torben Sønnichsen – er stærkt utilfreds med grænseværdierne, for det vand, der lukkes ud fra Bagsværd Vandværk, siger han.

Han erkender, at de gældende regler overholdes. Men han mener, at grænseværdierne er sat for højt.

-Vandværket blev lukket i sin tid, fordi det indvinder industriforurenet grundvand, siger Torben Sønnichsen.

Problemet er, at drikkevandet stadig væk indeholder klorerede opløsningsmidler. Jeg har mange gange påpeget dette i Nordvands bestyrelse. Jeg synes, at indholdet er for højt og at vandforbrugerne bør advares mod dette vand. Indholdet er under myndighedernes grænseværdier, men de er sat for højt, synes jeg. Hvis man skifter kul hver 6. måned i stedet for hvert andet år, som det gøres nu, så kan indholdet forhåbentlig blive så lavt at det ikke kan måles længere. Jeg har spurgt flere grundvandseksperter der har spurgt, hvorfor vi ikke bare indvinder grundvand uden giftstoffer. Og her er det jo så fint, at vi har betalt 12.000.000 kr. for en forbindelse til boringerne ved Sjælsø, som kan bruges til frisk vand til os i Gladsaxe. Flere og flere får cancer, og ingen ved præcist hvorfor. Så derfor skal vi ikke øge denne risiko.

Kommunens miljøudvalg må beslutte, at der skal skiftes kul hyppigere, eller lukke vandværket indtil forholdene er i orden, siger Torben Sønncihsen, der stiller op til Nordvands bestyrelse for at blive genvalgt.

Jeg går til valg på at vi i hele Novafos får rent og helt rent drikkevand. Det betyder at vi ikke kritikløst skal udskifte ledninger til plastledninger, der afgiver plastfenoler til drikkevandet.

Vandselskabernes bestyrelser tages ved næsen af kommunerne og kører et for tæt parløb med tilsynsmyndighederne og derfor oplever vi fadæsen med Bagsværd vandværk.