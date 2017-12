Bidragene blev spist

Katrine Foged Thomsen fra Granny´s og tv-programmet stillede op og delte ud af sin store viden, og deltagerne sugede til sig. Og til sidst blev der smagt på herlighederne. Foto: Privat.

Elevernes kagekreationer på GXU blev bedømt af DR’s bagedommer

Hvert år afholdes GXU’s bagedyst som en del af de gratis fritidstilbud, der tilbydes unge i Gladsaxe Kommune.

Bagedysten i år var dog mere intens og spændende, da de lækre kager skulle bedømmes af ”Den store bagedyst”-dommer Katrine Foged Thomsen. Da eleverne var blevet inddelt i hold og havde fået udleveret opskriften på den kage, som de skulle dyste i, var det på med bagevanten og i gang. Alle teknikker blev taget i brug for at overbevise dommeren om, at deres kage var bedst. Der blev rullet marcipan, sprøjtet chokolade snirkler og lavet flotte pynteroser. Alle kagerne tog sig rigtig godt og flere stolte forældre og søskende var mødt op til bedømmelsen.

Efter de rosende ord og kåring af vinderkagen, kunne de fremmødte smage et stykke af de fortryllende kager.

