Bosted skaber utryghed

Af Læserbrev

Kære Borgmester

Vi bor i et helt almindeligt parcelhuskvarter her i Bagsværd.

I starten af august blev vi opmærksomme på, at huset overfor os var blevet udlejet til et ”bosted” (i øvrigt nok kvarterets dyreste hus)

Det er et ”en-mands” projekt, med en kvinde, som har tvangstanker og OCD, og ifølge Ekkofonden, har man prøvet andre anbringelsesmuligheder, uden succes.

Der har været nogle episoder med denne beboer, hvor hun har ”skubbet” en mand med en barnevogn ud på gaden, og hun har stået og råbt af forbipasserende.

Det har selvfølgelig gjort os utrygge, da der mange børn i området. Så vi (naboerne omkring bostedet) har været i kontakt med Ekkofonden, som godt kunne forstå vores synspunkter, og som informerede os om, at de ville flytte og finde et andet sted hen.

Vi har i de sidste 3 måneder haft kontakt med Ekkofonden, som stadig leder efter en anden bolig. Vi har også været i kontakt med Borgmesterkontoret og ministeriet for social udsatte, men uden at der er sket noget.

Vores spørgsmål er:

1. Kan det være rigtigt, at man kan oprette bosteder med en udad-reagerende beboer i et almindelig boligkvarterer, uden nogen form for høring/information?

2. Er det virkelig den mest hensigtsmæssige/økonomiske måde, at bruge kommunens penge på (her Københavns kommune) et ”en-mands” projekt – som vi har erfaret koster mange penge (flere millioner om året)?

På forhånd tak for svar

Peter Harding Olsen

og Marianne Junge

2880 Bagsværd