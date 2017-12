Bundhold gav problemer

Nicola Cerfontyne bidrager markant til de flotte resultater, der måske endda kan føre til oprykning. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Søborgs badmintonhold måtte kæmpe for sejr på 8-5

Af /

Inden lørdagens holdkamp i danmarkssserien i badminton mod Lillerød ville man ikke tro, at der vil forekomme spænding om resultatet.

Lillerød havde i sæsonens første fem holdkampe vundet én, hvorimod badmintonholdet fra Gladsaxe Søborg Badmintonklub var tophold i rækken.

Efter første runde var der intet der tydede på, at der skulle være problemer for GSB.

Begge mixdoubler blev vundet overbevisende i to sæt, og de to damesingler deles ligeligt da GSBs nye stærke 1. damesingle Nicola Cerfontyne endnu engang var særdeles overbevisende.

I herresinglerne begyndte problemerne, men heldigvis blev der kæmpet fortrinligt, så disse ligeledes deles ligeligt. Stillingen inden doublerne var 5-3, og da de to damedoubler også blev delt, var det et krav med to sejre i de tre sidste herredoubler. Dette lykkedes med en meget sikker sejr i 1. herredouble og 2. herredouble vandt trods tre sæt også kampen sikkert.

Med 8-5 denne sejr fortsætter GSB deres sejrsrække og status som ubesejret i Danmarksserien i denne sæson.

Med blot et 6-7 nederlag i den sidste holdkamp mod Dragør den 13. januar, kan holdet sikre sig 1. pladsen i Danmarksserien hvilket er særdeles vigtigt inden oprykningslutspillet til 3. division. I dette slutspil spiller 8 hold om én direkte oprykningsplads, mens nummer 2 og 3 sikre sig kvalifikationskampe til 3. division. Så ved at opnå 1. pladsen i Danmarksserien kan holdet tage maksimumpoint med over slutspillet, hvor der minimum skal sejre i 3 af de 4 holdkampe for at sikre kvalifikationskampe til 3. division og 4 sejre for at sikre sig direkte oprykning til 3. division.