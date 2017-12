Bytoftens nisser bragte julelys

Skipper og Richard fra Bytoften hænger lyskæder op. Foto: Kaj Bonne.

Der kommer alligevel julebelysning på Søborg Hovedgade. Gode private, offentlige og frivillige kræfter arbejdede sammen

Af Jan Løfberg og Niels Rasmussen

Her til aften har du måske set nisser hængende i flagstængerne på Søborg Hovedgade. Det er frivillige fra IF Bytoften som hænger lyskæder op. Dermed er de med til at redde julebelysningen på Søborg Hovedgade. Handelsforeningen for Søborg Omegn fik som tidligere beskrevet stjålet kablerne til den traditionelle belysning.

Heldigvis fik Grethe Bystrup fra Frisør Bystrup en idé til en alternativ belysning. Borgmester Trine Græse var med på ideen. Det samme var Handelsforeningen. Og så gik det hurtigt.

IF Bytoften fik en opringning, og 10 minutter senere kunne klubben sige ja til at sørge for at sætte lyskæderne op og pille dem ned.

Bytoftens 15-16 frivillige mødtes i klubhuset før opsætningen. Senere på aftenen kom madholdet og serverede frikadellesandwich og varm drik til de hårdtarbejdende nisser, der således kunne holde varmen i den kolde vinteraften.