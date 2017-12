Charme og show, romantik og eventyr

Righoldigt julerepertoire i Bibliografen

Af /

Tag hele familien med i Bibliografen og lad jer charmere af William, der ikke har det sindssygt nemt. Hans mor er en kolbøtte, så William bor hos sin morbror Niels (Rasmus Bjerg), der lever af import/eksport. Nu har morbror Niels rodet sig ud i en stor spillegæld, og byens gangster er på nakken af ham. William må mobilisere både mandsmod og fantasi for at redde sig selv og sin morbror.

“Jeg er William” har premiere i Bibliografen torsdag 21. december.

Efter juleaften er der stadig noget at glæde sig til, når der er premiere på både Woody Allen og storslået musical, der ikke er set bedre siden Moulin Rouge.

Tag med Woody Allen, Kate Winslet og Justin Timberlake til billedskønne Coney Island. Det romantiske drama ’Wonder Wheel’ foregår 1950’erne. Den idylliske stemning med strand og tivoli bliver afbrudt, da karrusel-operatørens fortabte datter vender hjem – med mafiaen lige i hælene.

”Wonder Wheel” har premiere i Bibliografen mandag 25. december.

Hvis man er til fart og fantasi, så følg med når fire unge får fingrene i Jumanji og suges med ind i spillet, til en eventyrlig rejse i Jumanji- junglen. De finder hurtigt ud af, at spillet ikke kun er for sjov. Det handler om overlevelse, og for at komme hjem igen, må de gennemføre det komplicerede spil. Men junglen gemmer på mange og store farer fra flodheste og slanger til en mystiske forbandelse.

”Jumanji” har premiere i Bibliografen mandag 25. december.