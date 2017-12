Cykelture giver ældre livsglæden tilbage

En tur næsten hele vejen rundt om Bagsværd Sø kan give ekstra godt humør. Foto: Privat.

Beboere på seniorcentrene får ekstra indhold i tilværelsen

Af Michelle Madsen

Med projektet ’Cykling uden alder’ får beboere på Gladsaxes seniorcentre mulighed for at tale om livet og minderne samt blive en del af deres lokalsamfund igen.

Siden 2012 har ’Cykling uden alder’ spredt glæde og gjort en stor forskel for alle de involverede både passagerer, cykelpiloter, personalet på seniorcentrene, pårørende til de ældre og enhver forbipasserende, der på deres vej møder en glædesfyldt rickshaw – en elcykel, hvor den ældre kan sidde foran.

’Cykling uden alder’ er med til at give de ældre vidner til deres historier og skabe nye minder, som har afgørende betydning for trivsel, livsglæde og oplevelsen af ensomhed hos de ældre. Gennem ’Cykling uden alder’ får de ældre mulighed for at blive en del af nye fællesskaber, da det at flytte på seniorcenter for mange ældre betyder, at de mister deres omgangskreds.

Glimt af nuet og gamle dage

Heller ikke i Gladsaxe bliver man for gammel til vind i håret. Her står ’cykelkaptajn’ på Bakkegården, Boe Følsgaard, for at matche de frivillige med en beboer.

Ifølge ham er det vigtigt, at ’cykelpiloterne’ tager aktivt del i den ældres liv.

-’Cykelpiloterne’ skal være gode til at være tilstede i nuet, samtidig med at de skal kunne snakke med om gamle dage, siger Boe Følsgaard.

En gang om ugen cykler frivillig ’cykelpilot’ Vibeke Smidt en tur med 90-årige Anni Hansen, der er beboer på Seniorcenter Bakkegården.

Da Anni er dement, snakker Vibeke og Anni mest om de ting, der sker omkring dem. Det kan være kastanjerne der falder ned, træerne der skifter farver. Og så kan Anni huske, at Vibeke har været i Sønderjylland og se naturfænomenet Sort Sol. Til gengæld kan hun ikke huske, om hun har set Matador, da de cykler forbi Aldershvile Slotspavillon, og Vibeke spørg, om Anni kan huske afsnittet, hvor Jørgen spiser middag her med den unge Gitte Grå og ikke sin kone.

Nye fællesskaber

På cykelturene hygger Vibeke og Anni ofte med kaffe og hjemmebagt kage. På deres faste rute rundt om Bagsværd Sø, møder de også folk fra lokalsamfundet. De hilser på løbere og mennesker, der går tur med deres hunde. De slutter altid cykelturen af med at cykler op ad Søvej, hvor de udover at følge med i byggeriet af et nyt hus, også cykler forbi tidligere borgmester Erhard Jacobsens hus.

Vibeke fortæller, at hun mærker, hvordan cykelturen har stor betydning for Anni.

– Før vi cykler, kan Anni godt være lidt forvirret, men når vi kommer hjem, er hun som et helt nyt menneske, siger Vibeke, og fortsætter, derudover giver det også mig en stor livsglæde at være cykelpilot og gøre en forskel for andre. Vibeke opfordrer derfor alle, der har tid og lyst, til at melde sig som frivillige cykelpiloter.

Kunne du tænke dig at blive cykelpilot, kan du kontakte Boe Følsgaard fra Bakkegården på telefon 20458773.