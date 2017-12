De gode råvarer

Søborg Pizzas daglige leder Ammo (tv.) sammen med sin medejer Cevo (nr. 2 fra venstre.) Foto: Kaj Bonne.

Søborg Pizza satser på at levere pizzaer, hvor den gode dej og den gode tomatsovs er i centrum

Af Jan Løfberg

Hvorfor åbner I Søborg Pizza?

– Det gør vi, fordi vi tror, at Søborgs borgere kan lide en god pizza. Det kan de i hvert fald i vores pizzeria på Frederikssundsvej ved Brønshøj Torv, hvor vi på tredje år serverer Brønshøjs bedste pizzaer. Nu vil vi lave Søborgs bedste pizzaer, siger de to ejere Ammo og Cevo.

Ammo startede sit første pizzeria for 25 år siden, da han var blot 18 år:

– Jeg har drevet en håndfuld pizzeriaer i Storkøbenhavn, Roskilde og Holbæk, så jeg ved efterhånden, hvad danskerne vil have. Det vigtigste er en god dej og god tomatsovs. Derefter er det vigtigt at kunne tilbyde nogle pizzaer med godt fyld, som falder i danskernes smag. Og så vil danskerne gerne have noget for pengene. Det får de hos os.

Søborg Pizza på Søborg Hovedgade 36 har åbent 11 timer dagligt fra 11 til 22. Det er muligt at bestille pizza ud af huset – enten ved at ringe eller via internettet.