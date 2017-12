Det går langsomt fremad

Folie fjernes på butiksruder

Trafik- og teknikudvalget kæmper via By- og Miljøforvaltningen en sej kamp for at få visse butikker til at følge lokalplanerne.

Og det går stille og langsomt fremad.

Trafik- og Teknikudvalget behandlede for lidt over et år siden sager om folie på vinduer i Meny på Søborg Hovedgade, Netto på Søborg Hovedgade og Normal på Bagsværd Hovedgade 106. Efterfølgende har udvalget behandlet sagerne i september i år.

De tre butikker har endnu engang indsendt reviderede forslag til folien på deres vinduer.

Normal har indsendt et projekt, hvor de tilpasser folien i 3 vinduespartier, således at der kun er folie i bunden af disse vinduer.

Dette medfører, at det er er muligt at kigge ind i butikken gennem 4 vinduer og indgangspartiet, og kun 3 vinduer vil være lukket til.

By- og Miljøforvaltningen har godkendt denne løsning og sat som betingelse, at folien er tilpasset inden 04.01.2018, se bilag 1.

Netto har meldt tilbage, at de godt kan gøre folien 5-10 cm lavere, men de kan ikke gøre reolerne bagved lavere, og det vil derfor kun give indkig til bagsiden af reolerne.

By- og Miljøforvaltningen er i fortsat dialog med Netto for at finde en løsning, som giver større mulighed for at se ind i butikken i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Meny behandles i et særskilt punkt.