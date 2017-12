DF med i økonomiudvalg

-

Økonomiudvalget skæres ned fra 11 til ni medlemmer. Men Dansk Folkeparti bevarer sin plads – selv om Venstre kunne have taget den plads.

Venstre og Dansk Folkeparti fortsætter det gode samarbejde og deler de to pladser i økonomiudvalget, som oppositionen har fået. Derved vil begge gruppeformænd få sæde og stemmeret i det centrale økonomiudvalg, der behandler størsteparten af sagerne forud for behandlingen i Byrådet.

Øvrige udvalgsposter er fordelt mellem Venstre og Dansk Folkepartiet, i fuld enighed mellem de to partier.

Oppositionen har udvalgsposter i samtlige udvalg og vil arbejde for at skabe resultater, som gavner Gladsaxe gennem samarbejde på tværs af partiskel de næste 4 år., står der i en pressemeddelelse fra de to partier