Direktør underviste i biologi

Topdirektøren i Novozymes, Thomas Videbæk, var omgivet af interesserede elever fra 6. klasse på Vadgård Skole. Foto: Privat.

Novozymes koncerndirektør Thomas Videbæk underviste 6. klasse på Vadgård Skole i svampe og enzymer

Af /

Det er ikke hver dag, at man får en direktør fra en global virksomhed som klasselærer. Men det skete for 6. klasse på Vadgaard Skole, da Thomas Videbæk, der til daglig er koncerndirektør i Novozymes, overtog rollen som biologilærer.

Thomas Videbæk underviste i enzymer, som Novozymes arbejder med: – Som forberedelse havde jeg medbragt forskellige farver garn, der skulle illustrere hvordan svampe vokser ved at udvide deres netværk af tråde for at finde noget at leve af. Eleverne viste stor entusiasme i at vikle garn rundt om stole- og bordben, og klassen blev hurtigt til et stort netværk af garnsvampe. Enzymerne er de værktøjer som svampene efterfølgende bruger for at nedbryde biologisk materiale som de så kan spise.

– Et emne som eksempelvis enzymer kan være svært at forstå. Jeg synes dog eleverne var hurtige til at forstå hvad det gik ud på, og de var helt med på den anderledes biologiundervisning og udviste stor begejstring og spørgelyst, siger direktøren, der syntes det var sjov at prøve lærergerningen.

Direktøren fra Novozymes i Bagsværd er dog langt fra den eneste fra Novozymes, der har taget lærergerningen på sig for en dag. I alt har 117 medarbejdere fra Novozymes tilbudt sig som biologiundervisere for folkeskoleklasser på Sjælland i løbet af november. Det er sket som et led i det initiativ, Novozymes kalder ”Teach For Tomorrow”.

Thomas Videbæk synes oplevelsen har været lærerig og spændende: – I Novozymes vil vi gerne gøre mere for at børn og unge interesserer sig for naturvidenskab. Biologi kan fx bruges til at reducere brugen af kemikalier og mindske udslippet af CO2. Vi vil gerne fortælle, hvad biologi kan og vække børn og unges nysgerrighed for biologien og dens muligheder.