Ekstra undervisning til de smånørdede

Der findes mange interessante ting i himmelrummet, og lærerne står klar til at fortælle og undervise. Foto: Privat.

Gladsaxe Gymnasium inviterer dygtige elever fra 8. og 9. klasse til at deltage i GG MasterClass Science

Har du en særlig interesse for naturvidenskab og er du elev i 8. eller 9. klasse?

Så har du her muligheden for at deltage i et spændende naturvidenskabeligt undervisningsforløb på Gladsaxe Gymnasium i fagene fysik, astronomi og bioteknologi.

I forløbet vil du komme til at møde andre naturvidenskabeligt interesserede unge og arbejde med emner som:

• Farvelære og optik. Vi ser på hvordan øjet virker, hvordan lys opstår, hvorfor himlen er blå og hvordan regnbuen dannes.

• Observationer og viden om universet. Hvis vejret tillader det, observerer vi solpletter om dagen og den aktuelle stjernehimmel om aftenen. Vi arbejder med rumvejr, stjernerester som sorte huller og neutronstjerner, mørkt stof, galaktiske sammenstød og universets fødsel og død.

• Opbygning og funktion af enzymer. Vi skal blive klogere på hvilke funktioner enzymer kan have i levende organismer og hvordan de kan anvendes f.eks. til produktion af fødevarer og hvordan enzymers aktivitet kan undersøges nærmere i laboratoriet.

Undervisningen er gratis og foregår på Gladsaxe Gymnasium, tirsdage eller onsdage i tidsrummet 15:30-17:00 og varetages af tre engagerede gymnasielærere. Undervisningen er tilrettelagt på et gymnasialt niveau med det formål at inspirere og udfordre dygtige naturvidenskabeligt interesserede elever fra grundskolen.

Forløbet dækker over 9 undervisningsgange fra

23. januar til 4. april 2018.

Gladsaxe Gymnasium afholder informationsmøde onsdag d. 17. januar 2018

kl. 17:00-18:00. Her vil vi fortælle mere om det faglige indhold og hvordan undervisningen afholdes praktisk.

Tilmelding til informationsmødet skal ske senest 12. januar 2018 på mail: loa@gladgym.dk

Tilmelding til undervisningsforløbet skal ske senest 19. januar 2018 på mail:

loa@gladgym.dk

Spørgsmål til forløbet kan rettes til uddannelseschef Jørgen Ravn Christiansen, jc@gladgym.dk eller telefon 39 55 99 52.