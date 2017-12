Elevforslag bliver taget alvorligt

Kommunen undersøger muligheden for selvlysende cykelstier

Af Niels Rasmussen

Det skal ikke bare være en narresut, når der vedtages forslag på den årlige skolebyrådsdag.

Den årlige skolebyrådsdag, blev afholdt for 18. gang, i marts med deltagelse af 132 skoleelever..

Fra 8. Y på Bagsværd Skole kom et forslag om: ’Selvlysende veje og cykelstier’. Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for og 7 stemmer imod. Børne- og Kulturforvaltningen anbefalede, at forslaget om selvlysende veje og cykelstier sendes til Trafik- og Teknikudvalget, som kan tage stilling til, om dette eller lignende tiltag er mulige at indføre på mørke stier i Gladsaxe.

Forslaget går ud på at lægge selvlysende sten, som fungerer som solceller, på mørke cykelstier og veje. Stenene foreslås lagt, så de danner mønstre/figurer, som lyser op i mørket på mørke stier og veje om aftenen. Stenene optager sollyset om dagen og skinner, når det bliver mørkt. Eleverne mener, at det vil sikre, at man føler sig mere sikker i nattelivet, når man cykler eller går på mørke stier. Se hele forslaget i bilag 1.

By- og Miljøforvaltningen synes, at det er en interessant idé at arbejde videre med. Dette kunne være på stier i eget tracé som Vandledningsstien, Farumruten og stierne i Høje Gladsaxe Parken, hvor vi på de to sidste har fået henvendelser om, at de er mørke.

Trafik- og Teknikudvalget skal dog være opmærksom på, at det ikke er muligt at lægge hvilken som helst afmærkning på veje og stier, hvis det kan tolkes som almindelig afmærkning. For eksempel har det ikke været muligt at få tilladelse til at etablere afmærkningen til Svaleruten på cykelstierne.

By- og Miljøforvaltningen mener dog, at man kan arbejde med afmærkning med ilagte glasperler, som vil lyse, når lyset fra en lygte rammer, eller med små lys som fræses ned i cykelstien, og som bliver opladet af sollyset.

Trafik- og teknikudvalget behandlede sagen på sit møde i går., og vil se på sagen igen i foråret.