Endnu en afbrændt bil

Vedvarende afbrændinger af biler på Søborg Park Allé skaber utryghed

Af Jan Løfberg

Det sker med jævne mellemrum, at biler brændes af på P-pladsen bag ved den udbrændte danseskole på Søborg Park Allé nær Søborg Torv. I onsdags skete det så igen. En bil blev stukket i brand på P-pladsen. En anden bil på P-pladsen er blevet beslaglagt af politiet.

– Det er efterhånden ikke til at finde en parkeringsplads nær Søborg Torv, for man tør jo ikke stille sin bil på P-pladsen bag danseskolen. Jeg har prøvet at kontakte boligselskab, kommune og politi uden held. Det er meget utrygskabende for området, for det sker efterhånden ret ofte, at der bliver afbrændt biler, siger Susanne Hansen, der bor i området.