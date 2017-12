Få dog ryddet de fortove…

I dag, søndag morgen 17. december, var fortovene glatte.

Af Læserbrev

Mange husejere (men heldigvis ikke alle!) havde desværre valgt at se stort på deres ansvar og undladt at rydde fortovet foran deres hus. Der var biler ind carportene og lys i vinduerne, så det var ikke fordi ingen var hjemme.

Den slags slendrian er desværre en trend, som er blevet mere og mere udbredt de senere mange år. Der er tydelige regler for hvornår og under hvilke omstændigheder, rydning af fortove skal ske, og som enhver husejer er forpligtet til at følge.

Tænker disse husejere nogensinde på de problemer, de derved skaber for folk med barnevogne og ældre mennesker, mange med rollator? Selv unge og raske mennesker er udsatte når der er rim og is på skrånende fliser på fortovene. Der er jo ikke altid ryddede cykelstier, som man kan ty til når fortovet er ufremkommeligt. Og det er vel de færreste ældre og dårligt gående mennesker, der synes det er videre morsomt pludseligt at bliv overhalet bagfra af en hurtigt kørende cyklist, vel? Her kunne man godt ønske sig, at kommunerne tog lidt ansvar og fik gjort noget ved problemet – evt. ved en påmindelses-kampagne eller lignende. For dette er altså et ret alvorligt problem – falder et ældre menneske og brækker et lårben eller en hofte, kan det tit få katastrofale følger – alt sammen fordi nogle husejere ikke gider rydde deres fortove.



Odd Høyholm

2870 Dyssegård