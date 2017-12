Fælles front for at få en tennishal

Cheftræner Bjarne Sloth og formand Allan Kloppenborg ser frem til, at AB Tennis i fremtiden kan komme til at spille indendørs sammen med klubspillerne fra BTK og GTK. Foto: Kaj Bonne.

Tennisklubberne i Bagsværd, AB og Gladsaxe har lavet et samlet oplæg til kommunen om en tennishal

Af Jan Løfberg

Ønsket om en tennishal er så stort fra kommunens tre tennisklubber, at de er gået sammen om et oplæg, som de vil præsentere i denne måned. Gladsaxe Kommune vil her i starten af det nye år give idrætsforeningerne mulighed for at fremlægge ønsker og ideer. Det er herefter tanken fra kommunens side, at der skal laves en langsigtet investeringsplan for Gladsaxes Idrætsanlæg.

– Vi har holdt et uformeldt møde, hvor vi fik fornemmelsen af, at det er kommunens hensigt at bygge nyt, hvis der skal opføres en tennishal i Gladsaxe, siger Allan Kloppenborg, formand for tennisafdeling i AB.

AB er gået sammen med Bagsværd Tennis Klub og Gladsaxe Tennis Klub om et samlet oplæg til Gladsaxe Kommune. Med hjælp fra Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, DGI og Dansk Tennis Union har man over for politikerne udarbejdet et oplæg til opførelsen af en tennishal.

– Vi mangler simpelt hen et ordentligt sted at spille tennis indendørs i Gladsaxe. Det er ret begrænset, hvad der kan spilles af tennis indendørs. For det første skal vi dele haltiderne med så mange andre sportsgrene, og for det andet er belægningerne i hallerne ikke af den beskaffenhed, som de skal være på konkurrenceniveau, siger Allan Kloppenborg, der understreger, at han udtaler klubbernes vegne.

Beliggenhed ikke afgørende

AB, BTK og GTK har overvejet situationen meget nøje, og da der er tale om tre klubber med forskellig identitet og medlemsunderlag har man ikke ville pege på, hvor man synes hallen skal ligge: – Det vigtige i denne proces har været at arbejde sammen alle tre klubber. Det vigtigste er at få en tennishal i Gladsaxe – ikke at finde ud af på forhånd, hvor den skal ligge, siger Allan Kloppenborg.

AB-formanden peger på, at man fra klubbernes side ikke nødvendigvis går ind for nybyggeri: – Det siger sig selv, at det er dyrt at bygge nyt. Men på den anden side kan der fra politikernes side godt være et ønske om at godt med det samme – og det er man sikker på med en nyopførelse. Vi er meget åbne over for, hvis man kunne renovere for eksempel en gammel fabriksbygning og indrette den til tennishal. Det er formentlig den allerbilligste løsning. Der er dog også mulighed for at bygge en stålhal med billigere sidekonstruktioner. Vi har været i Svendborg og set denne løsning, som ligger på opførelsespris mellem 15 og 20 mio. kr., siger Allan Kloppenborg.

En helt ny tennishal med 3-4 tennisbaner og 2-3 paddle tennisbaner (paddle tennis er en kombination af tennis og squash) kommer til at ende i en pris på mellem 40 og 50 mio. kr.

Haltiden udnyttes

Et væsentligt argument for en ny tennishal er det faktum, at ingen af de tre klubber kan få mere haltid. De udnytter deres kvote fuldt ud. Det betyder, at alle tre klubber har svært ved at opfylde medlemmernes ønske om at spille tennis året rundt. Dette forhold gør det svært at fastholde medlemmerne og endnu større grad bliver det svært at udvikle medlemspotentialet.

Blandt Gladsaxe Kommunes nærmeste naboer er der tennishaller i Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Furesø, Herlev, Brønshøj, Rødovre og Frederiksberg.

I oplægget peger de tre tennisklubber på, at tennishallen i Farum også anvendes til andre aktiviteter så for eksempel seniorgymnastik: – I en tennishal vil nettene kunne tages ned, stolperne op, og skillegardinerne/-net rulles fra, hvorved et stort åbent areal frigives til alt fra dans og gymnastik til circket m.m. på det ru tennisunderlag.