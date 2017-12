Gladsaxe-Hero gav sig selv julegaver

Kenneth Colding og Thomas ”Jønse” Jørgensen fortsætter som trænere, og der er håb om at truppen bliver endnu stærkere i foråret. Foto: Kaj Bonne.

Fodboldklubben har forlænget med sine trænere på 1. og 2. holdet

Af Niels Rasmussen

– Julen kom tidligt til Gladsaxe-Hero i år. Vi har fået de julegaver, som vi ønskede os, siger klubbens formand Per Sundberg.

Dermed henviser han til, at Gladsaxe-Hero har forlænget kontrakten med den nye træner Thomas ”Jønse” Jørgensen for yderligere to år frem til udgangen af 2019.

Også assistenttræner Kenneth Colding har fået forlænget sin kontrakt med seks måneder frem til sæsonslut næste sommer.

Da de to trænere overtog holdet efter afskeden med Carsten Rust skete der ting og sager med holdet. Fire kampe gav fire sejre og en målscore på 154-1. Så Gladsaxe-hero strøg fra bundregionen til en plads blandt oprykningskandidaterne.

Også 2. holdstræner Keld Møller har fået forlænget sin kontrakt med to år.

Nu er trænerkabalen gået op i klubben, og så kan man med god samvittighed sætte sig til julebordet og skåle det nye år ind i champagne.