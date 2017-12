Gladsaxe ønsker gode naboskaber

-

Af Svar på læserbrev

Formanden for Espegaardens Grundejerforening og to beboere føler sig utrygge over at være naboer til et botilbud for en psykisk handicappet borger. Samtidig undrer de sig over, at Gladsaxe Kommune har givet tilladelse til et botilbud på Jægergangen 5.

Botilbuddet på Jægergangen 5 er et privat botilbud, der er etableret af EKKOfonden. Det er Socialtilsynet i Region Sjælland og Holbæk Kommune, som har godkendt og fører tilsyn med botilbuddet. Ifølge lokalplanen for området må ejendommen anvendes til boligformål.

Og Natur- og Miljøklagenævnet betragter et botilbud som boligformål, når antallet af beboere er under otte og når beboerne ikke arbejder, undervises eller bliver lægeligt eller medicinsk behandlet på ejendommen. Gladsaxe Kommune har haft kontakt til EKKOfonden, som oplyser, at botilbuddet er et socialpædagogisk behandlingssted, som opfylder ovenstående krav, og som kommune skal vi derfor ikke godkende botilbuddet.

I Gladsaxe Kommune ønsker vi som udgangspunkt, at der skal være plads til alle, men på en måde, så ingen føler sig generet. Derfor vil vi følge situationen med det formål at sikre et godt naboskab.

Britt Vorgod Petersen

Chef for By-afdelingen